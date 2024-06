Résultat des européennes aux Houches : l'élection 2024 en direct

Ce sont Emmanuel Macron avec 31,06% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,93% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 aux Houches. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 16,94%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 32,83% contre 67,17%. Au premier tour des législatives, Les Houches, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! S'imposer avec 26,58%, alors que le RN restera derrière à 10,09%. Les Houches choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 68,37%.

11:45 - Les Houches : démographie, élections et perspectives d'avenir

Au cœur de la campagne électorale européenne, Les Houches est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 3 353 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 920 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (71,55 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 679 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 19,96%, Les Houches se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,76%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2491,45 €/mois. Aux Houches, les intérêts locaux se mêlent aux défis européens.