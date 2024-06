En direct

19:13 - À Sillingy, quels sont les scénarios de reports du score Nupes ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 23,81% à Sillingy, contre 5,68% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sillingy, le binôme Nupes avait en effet glané 21,02% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,03% pour Yannick Jadot, 1,29% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Sillingy, entre les 23,81% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,52% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,88% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Sillingy ? Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Sillingy entre Jordan Bardella en 2019 (19,29%) et Marine Le Pen en 2022 (25,35% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Sillingy penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Sillingy avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,35%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 31,52% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 42,42% contre 57,58%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,08% au premier tour, contre 33,88% pour le binôme LREM. Le scénario se répétera au second tour, laissant également le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - 23,81% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Sillingy Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu à Sillingy lors des européennes à l'époque, avec 23,81%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella à la deuxième position avec 19,29% des votes.

11:45 - Élections européennes à Sillingy : impact de la démographie et de l'économie locale À Sillingy, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,6% et une densité de population de 339 hab par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (9,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 741 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) et le nombre de résidences HLM (8,41% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Sillingy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,18% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Sillingy ? Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Comment votent généralement les citoyens de cette agglomération ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 48,22% au sein de Sillingy, contre un taux d'abstention de 57,73% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Sillingy : l'abstention au cœur des préoccupations À Sillingy, l'une des clés du scrutin européen sera immanquablement la participation. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des familles, combinée avec les craintes provoquées par le conflit entre entre Israël et la Palestine sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Sillingy . Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,5% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 19,67% au second tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,4% au premier tour et seulement 56,9% au second tour.