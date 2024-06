Résultat des européennes à Sonzay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Sonzay, quels sont les scénarios de reports du vote Nupes ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 3,79% à Sonzay, contre 19,96% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Sonzay, le binôme Nupes avait en effet glané 15,68% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,59% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,37% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,2% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur qui vont converger les électeurs de droite à Sonzay ? Le score en faveur du RN sera l'enseignement majeur au niveau local pour ces européennes 2024. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Sonzay. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi l'amener à 36% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Sonzay ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,68% contre 28,16% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,26% contre 53,74%. Le RN ne convainquait pas plus à Sonzay quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 26,48% au premier tour, contre 27,70% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - À Sonzay, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Regarder en arrière peut encore sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Sonzay, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, récoltant 26,35% des votes contre Nathalie Loiseau à 19,96% et Yannick Jadot à 13,37%.

11:45 - Démographie et politique à Sonzay, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Sonzay montrent des tendances nettes qui pourraient affecter les résultats des élections européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,01% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (79,17%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 510 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,92%) et le nombre de résidences HLM (7,17% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Sonzay mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,68% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Sonzay : ce qu'il faut savoir Assisterons-nous à une augmentation de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Au moment des européennes de 2019, 532 inscrits sur les listes électorales de Sonzay avaient participé au vote (soit 54,18%), à comparer avec une participation de 43,7% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Sonzay : l'abstention en question L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'abstention à Sonzay. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,07% dans la ville, à comparer avec une abstention de 18,8% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Sonzay .