Résultat des européennes à Pernay : l'élection 2024 en direct

Le nombre d'électeurs glanés par la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà puissante à Pernay entre Jordan Bardella en 2019 (22,73%) et Marine Le Pen en 2022 (27,52% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2019 ou même 2022 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 32% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Marine Le Pen en première position en 2022 à Pernay

L'élection du président de la République avait donné un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La candidate du RN prenait une avance notable avec 27,52% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,8% et 19,11% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 43,34% contre 56,66%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 22% des voix sur place, contre 23,80% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (51,74%).