En direct

19:17 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Amfreville-la-Mi-Voie ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 6,9% à Amfreville-la-Mi-Voie, contre 16,26% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement à Amfreville-la-Mi-Voie, le binôme Nupes avait en effet glané 34,05% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Que vont décider les votants d'Amfreville-la-Mi-Voie ? Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Amfreville-la-Mi-Voie. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour l'amener à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 26,84% et Emmanuel Macron avec 25,47% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Amfreville-la-Mi-Voie. Marine Le Pen n'affichait que 24,3%. Le deuxième round de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 56,7% contre 43,3% pour Le Pen. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 20,25%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 34,05% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Amfreville-la-Mi-Voie Regarder en arrière peut aussi sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes à l'époque. Le bulletin avait convaincu 21,38% des voix, soit 217 voix, contre Yannick Jadot à 17,04% et Nathalie Loiseau à 16,26%.

11:45 - Les enjeux locaux d'Amfreville-la-Mi-Voie : tour d'horizon démographique Quel portrait faire d'Amfreville-la-Mi-Voie, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 3 296 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 172 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 908 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (19,5 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 191 résidents étrangers, représentant 5,79% de la population, contribuent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 14,2%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 623 euros par an. À Amfreville-la-Mi-Voie, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Amfreville-la-Mi-Voie : étude du taux d'abstention aux précédentes élections européennes Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 1 040 inscrits sur les listes électorales à Amfreville-la-Mi-Voie, 48,94% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 36,43% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : la participation aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Amfreville-la-Mi-Voie À Amfreville-la-Mi-Voie, l'un des critères décisifs des européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,1% au premier tour. Au deuxième tour, 50,55% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 22,03% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 23,3% au second tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.