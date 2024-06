En direct

19:14 - Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Soucieu-en-Jarrest ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 22,96% des suffrages dans la localité. Un score à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 6,86% à Soucieu-en-Jarrest, contre 27,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Que vont décider les votants de Soucieu-en-Jarrest ? Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà solide à Soucieu-en-Jarrest entre Jordan Bardella en 2019 (16,58%) et Marine Le Pen en 2022 (21,07% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Soucieu-en-Jarrest plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Soucieu-en-Jarrest avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,07%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 32,67% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,35% contre 62,65%. Le RN n'a pas plus convaincu à Soucieu-en-Jarrest quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 18,44% au premier tour, contre 34,41% pour le binôme LREM. Au deuxième tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va cumuler le plus de suffrages, avec 66,10% sur la seule circonscription couvrant Soucieu-en-Jarrest.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Soucieu-en-Jarrest, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,23% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 20,42%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 16,58%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Soucieu-en-Jarrest Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Soucieu-en-Jarrest, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 4 645 habitants répartis dans 1 901 logements, cette commune présente une densité de 312 habitants par km². Ses 324 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (87,16 %) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 29,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 961 euros par an, la commune aspire à un avenir prospère. À Soucieu-en-Jarrest, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Soucieu-en-Jarrest La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 52,89% dans la commune de Soucieu-en-Jarrest. Le taux de participation était de 44,92% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Soucieu-en-Jarrest : que retenir des précédentes élections ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Soucieu-en-Jarrest ? L'inflation et ses conséquences sur le moral des ménages seraient par exemple capables de ramener les électeurs de Soucieu-en-Jarrest vers les urnes. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 18,75% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,58% au deuxième tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,04% au premier tour. Au second tour, 51,27% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Soucieu-en-Jarrest ?