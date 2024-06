En direct

19:09 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Brignais pour ces élections européennes 2024 ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait obtenu 6,52% à Brignais, contre 27,98% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des dernières législatives. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Brignais, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,47% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Brignais ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé au niveau local pour ces élections européennes. Les instituts de sondage prédisent une liste RN à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score de 2019. Logiquement, cette tendance devrait l'approcher de 25% à Brignais, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les analyses les plus précipitées.

15:02 - Les habitants de Brignais penchaient pour Macron il y a deux ans Chez les électeurs de Brignais, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 16,98%, la représentante du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 33,54% et 20,39% des votes. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 68,05% contre 31,95% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Brignais en revanche, où un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrivait en tête au premier tour avec 36,32% sur la seule circonscription de la commune et où le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emportait avec 62,18%.

12:45 - À Brignais, Nathalie Loiseau devant les autres lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? À Brignais, les précédentes européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,98% des votes. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,51% et Jordan Bardella avec 15,23%.

11:45 - Brignais : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Brignais est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 24,38% de cadres pour 12 388 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 620 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 880 foyers fiscaux. Dans la ville, 34 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,36 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 766 personnes (6,18%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2778,6 euros/mois, la ville défend une économie stable malgré les défis. Brignais manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes précédentes à Brignais Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Brignais, 71,2% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. En 2019, lors des élections européennes, 49,02% des électeurs de Brignais avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 58,6% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Brignais Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Brignais ? La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à pousser les habitants de Brignais (69530) à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 76,79% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 73,48% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 728 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,86% au premier tour. Au deuxième tour, 46,56% des votants se sont déplacés.