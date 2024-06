Résultat des européennes à Soulgé-sur-Ouette : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Soulgé-sur-Ouette lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,8%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,6%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,54% contre 56,46%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 19,85% au premier tour, contre 48,74% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

11:45 - Le poids démographique et économique de Soulgé-sur-Ouette aux européennes

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Soulgé-sur-Ouette révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des européennes. Dans la localité, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 7,41% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (85,15%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 407 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,75%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,03% à Soulgé-sur-Ouette, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.