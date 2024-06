Résultat des européennes à Bazougers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes à Bazougers ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait atteint 8,31% à Bazougers, contre 21,05% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Bazougers, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,06% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Bazougers ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections européennes. Les instituts de sondage dessinent un RN à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Logiquement, cette dynamique doit l'approcher de 32% à Bazougers, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la dernière présidentielle à Bazougers Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Bazougers avec 24,88% contre 36,54% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,26% contre 57,74%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Bazougers quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 23,45% au premier tour, contre 27,12% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Bazougers, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au cours du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - À Bazougers, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Bazougers, avec 22,99%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 21,05% et François-Xavier Bellamy à 12,47%.

11:45 - Bazougers et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux À Bazougers, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections européennes. Avec 49,91% de population active et une densité de population de 35 hab/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,6% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 7,54%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre de familles monoparentales (1,6%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,25%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bazougers mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,12% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - À Bazougers, quelle participation aux précédentes élections européennes ? Assisterons-nous à une amélioration de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Bazougers, 66,23% des électeurs avaient voté. L'analyse des résultats des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 393 personnes en âge de voter à Bazougers, 49,43% avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 44,07% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Bazougers Le niveau de participation sera indiscutablement un critère important de ces élections européennes 2024 à Bazougers. L'inflation cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à impacter la participation à Bazougers (53170). Pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 858 personnes en âge de voter dans la ville, 23,98% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 23,89% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 56,84% au premier tour. Au second tour, 55,96% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Bazougers ?