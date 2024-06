Résultat des européennes à Louvigné : l'élection 2024 en direct

Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Glucksmann avait obtenu 9,18% à Louvigné, contre 21,84% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré son excellent score lors des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Louvigné, le binôme Nupes avait en effet glané 52,84% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

Si en France entière, les sondeurs dessinent une progression moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à environ 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Louvigné ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Louvigné lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,23%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,93%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37% contre 63%. Le RN ratait aussi la première marche à Louvigné un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,54% au premier tour, contre 52,84% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de votes, avec 70,57% sur l'unique circonscription couvrant la commune.