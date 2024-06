En direct

19:31 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Après le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 18,95% à Tabanac, contre 9,27% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Tabanac, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,41% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Tabanac ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella aux européennes sera très instructif. À Tabanac, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 18,95% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 17,95% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage Hayer à Tabanac ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 28,34% et Emmanuel Macron avec 25,51% qui remportaient le premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Tabanac. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 17,95%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 34,38% contre 65,62%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 16,54%, alors que les candidats Nupes réuniront 35,41% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Tabanac Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. À Tabanac, les dernières européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 18,95% des suffrages. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,95% et Yannick Jadot avec 14,72%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Tabanac Les données démographiques et socio-économiques de Tabanac mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 10,14% et une densité de population de 134 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,09%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 524 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,92%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Tabanac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,49% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Tabanac Assisterons-nous à une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. L'étude des consultations démocratiques passées permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 507 inscrits sur les listes électorales à Tabanac, 59,93% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 55,36% il y a dix ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Tabanac : la participation en question Ce dimanche, lors des élections européennes à Tabanac, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 85,24% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, contre une participation de 79,57% au second tour, c'est-à-dire 701 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 59,21% au premier tour. Au second tour, 59,44% des électeurs se sont déplacés. Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?