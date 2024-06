Résultat des européennes à Tauriac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Tauriac, quelles sont les options de reports du score Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 22,45% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 6,34% à Tauriac, contre 19,01% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national à Tauriac, un favori aux européennes ? Les sondeurs prévoient un Jordan Bardella à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des dernières européennes. Logiquement, cette dynamique doit l'amener à 41% à Tauriac, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Tauriac n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a pour l'instant enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions frontistes.

15:02 - Vent favorable au RN à Tauriac ? Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Tauriac. Ce dernier était arrivé en tête dans la localité avec 36,31% au 1er tour avant un formidable 55,37% au second (Tauriac n'ayant qu'une circonscription). Il a même réalisé un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République précédente. La présidente du mouvement avait rassemblé 33,13% au premier tour et 54,47% au second dans la ville.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Tauriac Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. Le bulletin enregistrait 31,51% des suffrages, soit 179 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 19,01% et Yannick Jadot à 9,86%.

11:45 - Les données démographiques de Tauriac révèlent les tendances électorales Dans la ville de Tauriac, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 13,03%. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (20,65%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 556 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,81%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,29%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Tauriac mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,4% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Tauriac : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17h. L'analyse des résultats des scrutins européens antérieurs permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 58,3% dans la commune de Tauriac. La participation était de 43,42% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Tauriac pour les élections européennes La participation constituera incontestablement l'une des clés de ces élections européennes à Tauriac. Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,89% dans la commune. La participation était de 80,66% au premier tour, soit 851 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,55% au premier tour. Au deuxième tour, 48,87% des votants ont exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat est par exemple susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Tauriac (33710).