19:10 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Téteghem-Coudekerque-Village fait envie à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la Nupes avait glané 15,92% des suffrages au total sur les 2 composant la ville. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,98% à Téteghem-Coudekerque-Village, contre 23,93% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Téteghem-Coudekerque-Village pour le RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très instructif. Si à l'échelle nationale, les intentions de vote chiffrent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à 35% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a pour l'instant grappillé que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Téteghem-Coudekerque-Village C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Téteghem-Coudekerque-Village lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,92%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 28,5%. Et elle échouait aussi au second tour avec 43,91% contre 56,09%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Téteghem-Coudekerque-Village quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,67% au premier tour, contre 45,11% pour la majorité Ensemble ! En moyenne sur l'ensemble des électeurs répartis sur les 2 circoncriptions de la commune. Sur la commune de Téteghem-Coudekerque-Village, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera préférée au cours du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national sur l'ensembles des électeurs des 2 circonscriptions locales.

12:45 - Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans à Téteghem-Coudekerque-Village Revenir cinq ans en arrière semble toujours une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Téteghem-Coudekerque-Village, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 25,78% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 23,93% et Yannick Jadot à 14,08%. C'étaient alors 972 électeurs qui s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Téteghem-Coudekerque-Village : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Téteghem-Coudekerque-Village, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec 43,91% de population active et une densité de population de 439 hab par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 10,96% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (15,67%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 3 643 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) et le nombre de résidences HLM (17,99% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Téteghem-Coudekerque-Village mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,4% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes précédentes à Téteghem-Coudekerque-Village La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Téteghem-Coudekerque-Village, 63,82% des électeurs avaient participé. Au fil des dernières années, les 8 608 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des élections européennes, 57,09% des inscrits sur les listes électorales de Téteghem-Coudekerque-Village (Nord) s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 47,92% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Téteghem-Coudekerque-Village : les européennes débutent À Téteghem-Coudekerque-Village, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indiscutablement la participation. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,77% au premier tour et seulement 50,22% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Téteghem-Coudekerque-Village ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 7 168 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 76,27% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 78,98% au deuxième tour, soit 5 659 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.