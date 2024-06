L'autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,34% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,27% à Coudekerque-Branche, contre 13% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Jusqu'où ira le RN à Coudekerque-Branche lors des européennes ?

Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Coudekerque-Branche. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour anticiper 45% dans la ville cette fois ?