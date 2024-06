Résultat des européennes à Théding : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à Théding : une analyse socio-démographique

La composition démographique et socio-économique de Théding définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 16,88% des résidents sont des enfants, et 27,86% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (82,23%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 649 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,63% et d'une population immigrée de 14,36% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Théding mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,64% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.