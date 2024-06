En direct

19:26 - À Thilouze, quels pourraient être les reports du score Nupes ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait obtenu 20,04% à Thilouze, contre 4,45% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Thilouze, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,48% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,16% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,67% pour Yannick Jadot, 2,41% pour Fabien Roussel et 1,47% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Thilouze, entre les 20,04% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,28% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,75% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Thilouze lors des européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on met face à face le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Thilouze. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi l'amener à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives L'élection présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle rassemblait 30,64% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,28% et 16,16% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,49% contre 53,51%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 27,96% des voix sur place, contre 29,75% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,20%).

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très instructive Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut toujours sembler sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 152 votants de Thilouze avaient choisi le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, attirait 28,2% des voix contre Nathalie Loiseau à 20,04% et Yannick Jadot à 15,58%.

11:45 - Thilouze et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Dans la commune de Thilouze, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 7,44% et une densité de population de 49 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (11,92%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 567 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,72%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,11%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Thilouze mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,28% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Thilouze ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Durant les précédentes européennes, 53,9% des personnes aptes à participer à une élection à Thilouze avaient boudé les urnes. L'abstention était de 65,09% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Thilouze : scrutin en cours À Thilouze, l'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux d'abstention. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Thilouze. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,58% dans la commune, contre un taux de participation de 76,04% au premier tour, soit 987 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 43,65% au premier tour et seulement 41,8% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Thilouze ?