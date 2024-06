En direct

19:31 - À Villeperdue, quels reports de voix à gauche aux européennes ? L'autre source de doute qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 21,84% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,72% pour Yannick Jadot, 3,19% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,43% à Villeperdue, contre 12,66% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Villeperdue à l'issue des européennes ? Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Villeperdue. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi l'amener à 42% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Villeperdue plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Villeperdue. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 32,47% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Nupes (Villeperdue ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,75% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,99%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,62%, devant Emmanuel Macron à 42,38%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut toujours sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Villeperdue, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 32,28% des voix face à Yannick Jadot à 12,97% et Nathalie Loiseau à 12,66%. Ce sont alors 102 électeurs qui avaient été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Dynamique électorale à Villeperdue : une analyse socio-démographique À Villeperdue, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 10,5% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 53,6% de population active et une densité de population de 83 hab par km², ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,23%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 357 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,67%) révèle la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (5,38%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Villeperdue mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,51% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Villeperdue Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Sur tout le territoire français, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Villeperdue, 73,77% des habitants avaient participé. Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. En 2019, durant les européennes, sur les 333 inscrits sur les listes électorales à Villeperdue, 47,03% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 43,98% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Villeperdue : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des européennes à Villeperdue ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 77,76% au niveau de la localité. Le taux de participation était de 76,56% au deuxième tour, c'est-à-dire 575 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les jeunes manifestent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?