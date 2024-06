Résultat des européennes à Fougeré : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Situation favorable à Renaissance à Fougeré ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Fougeré lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,5%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,44%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,75% contre 57,25%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Fougeré quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,72% au premier tour, contre 23,63% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de voix, avec 56,20% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - À Fougeré, Nathalie Loiseau en première position lors des élections européennes 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau indispensable au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Fougeré était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 7,92% des votes, en troisième position, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 21,27% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,24%, en tête sur place.

11:45 - Élections européennes à Fougeré : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Fougeré, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Dotée de 541 logements pour 1 236 habitants, la densité de la commune est de 43 habitants par km². L'existence de 44 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le village, 22,93 % des résidents sont des enfants, et 4,15 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 42,42% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 41,44% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 37,73 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Fougeré, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Fougeré : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des précédents scrutins européens. A l'occasion des précédentes européennes, sur les 487 personnes en âge de voter à Fougeré, 43,63% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 49,08% lors des élections européennes de 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Fougeré ? L'un des critères principaux de ces européennes sera incontestablement le taux de participation à Fougeré. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 44,92% au premier tour. Au second tour, 49,45% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 901 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 14,1% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 17,63% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.