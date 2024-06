En direct

19:06 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Troyes scrutés à gauche L'autre incertitude qui accompagne ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Troyes, la Nupes avait en effet obtenu 26,35% des votes sur l'ensemble des 3 circonscriptions correspondant à la ville, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,25% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,25% pour Yannick Jadot, 1,91% pour Fabien Roussel et 1,57% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 5,29% à Troyes, contre 21,21% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella font saliver à Troyes Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Troyes semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Troyes ? La ville de Troyes avait accordé à Marine Le Pen 23,21% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la représentante du RN avec 27,08% et 23,25% des voix. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,26% contre 59,74%. Avec 21,91%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 26,35% des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. Un résultat établi sur l'intégralité des votants, la ville comptant 3 circonscriptions sur son territoire. Chose inattendue : le parti lepéniste réussira finalement à finir premier de ces législatives, avec 40,81%, contre 56,21% pour les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) à l'issue du deuxième round. Une moyenne encore une fois, Troyes comptant 3 circonscriptions.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait séduit 25,7% des votes, devant Nathalie Loiseau à 21,21% et Yannick Jadot à 11,85%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Troyes : un regard sur la démographie locale À Troyes, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans l'agglomération, avec près de 42% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 23,2%. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2041,38 euros par mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,54% et d'une population immigrée de 13,95% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 9,66% à Troyes, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Troyes : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Au cours des dernières années, les 63 883 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 52,51% au niveau de Troyes (Aube), contre une abstention de 59,88% il y a dix ans. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des Français aux élections européennes, à l'image du record de 59,37% enregistré en 2009 ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Troyes, 74,48% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Troyes ? À Troyes, le niveau de participation sera un critère essentiel du scrutin européen. Le conflit armé russo-ukrainien est notamment en mesure d'inciter les citoyens de Troyes à ne pas rester chez eux. Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 30 515 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 67,55% avaient pris part au scrutin. La participation était de 66,49% au deuxième tour, soit 20 306 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,42% au premier tour. Au deuxième tour, 39,48% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Troyes ?