En direct

19:09 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Luc à la loupe à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 5,13% à la Chapelle-Saint-Luc, contre 17,8% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré sa percée lors des législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à la Chapelle-Saint-Luc, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (31,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,47% pour Yannick Jadot, 1,77% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour le RN à la Chapelle-Saint-Luc lors des européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : La Chapelle-Saint-Luc compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 31,28% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,11% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,11% contre 31,41% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,4% contre 59,6%. Le RN ne convainquait pas plus à la Chapelle-Saint-Luc par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 27,15% au premier tour, contre 29,00% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 50,99% sur l'unique circonscription couvrant La Chapelle-Saint-Luc.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des élections de 2019 à la Chapelle-Saint-Luc Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Dans le détail, 775 votants de la Chapelle-Saint-Luc avaient choisi la liste du Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 31,28% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,8% et Yannick Jadot à 8,72%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à la Chapelle-Saint-Luc Dans la ville de la Chapelle-Saint-Luc, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 27,97% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 37,8% de population active et une densité de population de 1189 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 955 euros/an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, la présence d'une population étrangère de 19,26% et d'une population immigrée de 22,52% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à la Chapelle-Saint-Luc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 54,64% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières européennes à la Chapelle-Saint-Luc L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. L'observation des résultats des derniers scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, sur les 2 601 personnes en âge de voter à la Chapelle-Saint-Luc, 56,94% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 62,99% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à la Chapelle-Saint-Luc La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à la Chapelle-Saint-Luc. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 67,66% des votants de la ville. Le taux de participation était de 65,47% au second tour, c'est-à-dire 3 990 personnes. En comparaison, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,51% au premier tour et seulement 37,4% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à la Chapelle-Saint-Luc ?