Résultat des européennes à Vaudelnay : l'élection 2024 en direct

19:33 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la Nupes à Vaudelnay ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait atteint 18,49% à Vaudelnay, contre 4,48% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Vaudelnay, le binôme Nupes avait en effet cumulé 18,06% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,36% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,24% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Vaudelnay pour le Rassemblement national ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera très observé pour ces européennes, à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vaudelnay semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Marine Le Pen en première position il y a deux ans à Vaudelnay Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient offert un très bon score pour le RN à Vaudelnay. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la ville avec 34,17% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,78% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,95%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,91%, devant Emmanuel Macron à 43,09%.

12:45 - À Vaudelnay, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Vaudelnay, avec 38,38% des suffrages exprimés (137 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,49% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 10,36%.

11:45 - Analyse socio-économique de Vaudelnay : perspectives électorales Quel portrait faire de Vaudelnay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 550 logements pour 1 122 habitants, la densité de la ville est de 46 hab/km². Ses 50 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 360 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,18 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 45,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 47,78% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 533,62 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Vaudelnay affirme l'attachement des habitants aux idées de l'Europe.

10:30 - Vaudelnay : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Au cours des dernières années, les 1 139 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 386 inscrits sur les listes électorales de Vaudelnay (Maine-et-Loire) avaient pris part au scrutin (soit 46,17%), contre un taux de participation de 39,93% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Vaudelnay À Vaudelnay, la participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 838 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,47% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 22,55% au premier tour. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,67% au premier tour et seulement 62,69% au second tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit armé entre israélo-palestinien, sont capables d'inciter les électeurs de Vaudelnay à s'intéresser plus fortement de l'élection.