19:08 - Les supporters de la gauche unie très suivis En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 6,51% à Verneuil-sur-Seine, contre 30,74% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne, à tel point qu'il serait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Au cours du premier tour des élections des députés à Verneuil-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,37% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Verneuil-sur-Seine ? Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera un enjeu pour cette élection des députés européens au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Verneuil-sur-Seine. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prévoir plus de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle 2022 à Verneuil-sur-Seine Marine Le Pen n'avait pas été servie dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 14,05% contre 36,14% pour Emmanuel Macron et 19,7% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 71,87% contre 28,13% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,22%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtiendront 36,00% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - À Verneuil-sur-Seine, Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans Regarder en arrière peut de nouveau sembler indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Verneuil-sur-Seine était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,74% des voix, devançant la liste de Yannick Jadot avec 16,06% et Jordan Bardella avec 13,55%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Verneuil-sur-Seine Dans la ville de Verneuil-sur-Seine, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 20,91% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,42% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des directives européennes en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 33,22%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,47% et d'une population étrangère de 7,68% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,22% à Verneuil-sur-Seine, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Verneuil-sur-Seine : étude du pourcentage de participation aux élections européennes Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux de participation aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des rendez-vous électoraux passés, les 16 233 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Durant les élections européennes de 2019, 52,85% des électeurs de Verneuil-sur-Seine avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,08% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Verneuil-sur-Seine À Verneuil-sur-Seine, le niveau d'abstention sera sans nul doute l'un des critères importants de ces élections européennes 2024. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 24,17% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,64% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit entre Israël et la Palestine ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières pourraient potentiellement de faire augmenter la participation à Verneuil-sur-Seine.