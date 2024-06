En direct

19:23 - Sur qui vont converger les orphelins de la Nupes à Veyrac ? En plus du résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 7,39% à Veyrac, contre 17,84% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Veyrac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 38,5% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (23,38% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,81% pour Yannick Jadot, 6,12% pour Fabien Roussel et 2,24% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Veyrac à l'issue des européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera un enjeu à l'échelle locale pour cette élection des députés européens 2024. Si en France, les sondages dessinent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à 31% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte C'est sans doute l'élection du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La ville de Veyrac avait plébiscité Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe du Rassemblement national prenait les devants avec 23,97% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,54% contre 53,46%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,64% des suffrages sur place, contre 38,50% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (61,00%).

12:45 - À Veyrac, Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut de nouveau sembler sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui avait fini première des élections européennes il y a cinq ans à Veyrac, avec 21,02% des bulletins, soit 185 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,84% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 12,16%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Veyrac Dans la commune de Veyrac, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Le taux de chômage à 6,64% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 60 habitants/km² et 50,02% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (86,31%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 951 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,26%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,51%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Veyrac mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,44% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Veyrac : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h. Pour comprendre le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des consultations politiques passées. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, parmi les 948 personnes en âge de voter à Veyrac, 58,41% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,7% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Veyrac : les européennes débutent L'abstention sera sans aucun doute l'une des clés du scrutin européen 2024 à Veyrac. Les populations des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 17,83% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,3% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 44,32% au premier tour et seulement 46,78% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Veyrac pour les élections européennes ?