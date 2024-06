En direct

19:23 - Quels peuvent être les reports pour les voix de la Nupes à Saint-Gence ? La Nupes faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Gence, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,98% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 8,81% à Saint-Gence, contre 18,9% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Saint-Gence avant les européennes ? La part des électeurs du RN sera le principal enseignement localement pour ces élections 2024. Si en France entière, les instituts de sondage annoncent une évolution moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Gence ? Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,74% contre 26,27% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,32% contre 55,68%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,76% au premier tour, contre 33,98% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, une tendance déjà tranchante Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite enregistrait 23,63% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 18,9% et Yannick Jadot à 12,24%.

11:45 - Les enjeux locaux de Saint-Gence : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Gence, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 213 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 110 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 717 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (88,54 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 35,45% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 587 euros par an, la ville aspire à plus de prospérité. Pour résumer, à Saint-Gence, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Saint-Gence : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? L'étude des résultats des précédentes consultations démocratiques est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 60,72% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Gence (Haute-Vienne). La participation était de 51,77% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Saint-Gence ? Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter un facteur fort du scrutin européen à Saint-Gence. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Gence (87510). Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 738 personnes en âge de voter dans la commune, 85,62% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 81,82% au second tour, soit 1 422 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,88% au premier tour. Au second tour, 54,77% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Gence pour les élections européennes ?