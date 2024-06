En direct

19:34 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Vicq pour ces élections européennes ? Une autre question qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vicq, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,12% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,13% à Vicq, contre 14,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Vicq ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections des députés européens. À Vicq, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 45,43% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 42,88% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les habitants de Vicq plutôt pour Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Vicq. Ce dernier avait terminé en tête dans la ville avec 38,78% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 52,16% au second, le propulsant à la meilleure place à l'échelon communal (Vicq n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 42,88% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,56% et Emmanuel Macron troisième avec 16,55%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 65,37%, devant Emmanuel Macron à 34,63%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste RN dirigée par Bardella qui l'avait emporté aux élections européennes à l'époque à Vicq, avec 45,43% des votes (209 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 14,78% et Manon Aubry avec 7,83%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vicq La composition démographique et socio-économique de Vicq définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 382 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,25%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (81,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 399 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,85%) révèle des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,92%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,57% à Vicq, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Vicq ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? En 2019, au moment des européennes, 479 personnes en capacité de voter à Vicq avaient pris part au scrutin (soit 50,0%). La participation était de 40,54% en 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau du pays tout entier, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Vicq, 71,35% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Vicq pour les européennes À Vicq, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,33% au premier tour. Au deuxième tour, 57,28% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Vicq ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,36% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 25,13% au second tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.