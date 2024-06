Résultat des européennes à Quarouble : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Rassemblement à Quarouble ? Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné un puissant score pour le Rassemblement national à Quarouble. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 41,56% au 1er round avant un formidable 53,01% au second, le portant au plus haut niveau à l'échelle communale sur la circonscription couvrant la zone. Le RN a même fait un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 41,01% au 1er tour et 63,1% au deuxième dans la cité.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Regarder en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? A l'époque, à Quarouble, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait battu les autres listes, avec 42,2% des voix contre Nathalie Loiseau à 11,94% et Yannick Jadot à 8,11%. C'étaient alors 484 habitants qui l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Quarouble : élections européennes et dynamiques démographiques La démographie et le profil socio-économique de Quarouble contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,38% et une densité de population de 248 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,34%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 989 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,33%) révèle des besoins d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (8,95%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Quarouble mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,61% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Quarouble : étude du niveau de participation aux précédentes élections européennes L'observation des précédentes consultations politiques permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette localité. En 2019, au moment des européennes, 1 193 inscrits sur les listes électorales de Quarouble avaient pris part au scrutin (soit 47,14%), à comparer avec un taux de participation de 37,93% lors des européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Quarouble : quel sera le taux d'abstention ? À Quarouble, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 30,78% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 30,82% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des Français sont capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Quarouble .