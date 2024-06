En direct

19:10 - Les votes de la gauche unie convoités Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 23,92% des suffrages dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 2,3% à Onnaing, contre 11,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (8,91% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (6,5% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (10,05% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel score à Onnaing à l'issue des européennes ? Le résultat en faveur du RN sera le principal enseignement pour ces européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Onnaing. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour anticiper 48% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants d'Onnaing penchaient pour Le Pen il y a deux ans Regarder le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment d'une autre élection. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient abouti à un joli démarrage pour le RN à Onnaing. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 39,32% au 1er tour et surtout 56,10% au second sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,21% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 18,9% et Emmanuel Macron troisième avec 17,97%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,1%, devant Emmanuel Macron à 36,9%.

12:45 - 38,29% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Onnaing Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 38,29% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 11,14% et Ian Brossat à 10,05%. Le mouvement eurosceptique avait convaincu ainsi 1014 habitants d'Onnaing passés par les urnes.

11:45 - Élections à Onnaing : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques d'Onnaing mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des européennes. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 21,06% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 21,88% de 60 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2080,87 €/mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (19,93%) révèle la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (10,44%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Onnaing mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,02% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Onnaing : retour sur la participation aux dernières européennes Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 8 785 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, le taux d'abstention représentait 55,57% des votants d'Onnaing (Nord). L'abstention était de 64,76% pour les élections européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Onnaing À Onnaing, la participation constituera indiscutablement l'une des clés de ces européennes 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 67,45% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 66,62% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 115 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. L'inflation qui alourdit le budget des familles combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle sont susceptibles d'avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants d'Onnaing (59264).