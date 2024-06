En direct

19:07 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Vienne, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,18% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 7,07% à Vienne, contre 21,82% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national à Vienne, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection européenne, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. À Vienne, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 18,29% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,23% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Vienne ? Ce sont Emmanuel Macron avec 27,77% et Jean-Luc Mélenchon avec 26,94% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans à Vienne. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 18,23%. Et elle échouait aussi au second tour avec 34,91% contre 65,09%. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 12,23%, alors que les candidats Les Républicains rassembleront 30,53% des voix. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - 21,82% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Vienne Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Vienne lors des dernières élections des députés européens, avec 21,82% des votes. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 18,29% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 16,17%.

11:45 - Vienne : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et socio-économique de Vienne définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec un taux de chômage de 12,23% et une densité de population de 1287 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 587 euros/an souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 9 425 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,51% et d'une population étrangère de 10,26% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Vienne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,79% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Vienne : retour sur la participation aux dernières européennes Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Vienne, 67,63% des votants avaient participé. L'observation des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 49,3% des inscrits sur les listes électorales de Vienne s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 41,04% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Vienne À Vienne, l'un des facteurs importants du scrutin européen sera immanquablement le niveau de participation. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,51% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 31,23% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des Français combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient de nature à ramener les citoyens de Vienne dans les bureaux de vote.