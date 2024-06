En direct

19:25 - À Sainte-Colombe, que vont trancher les électeurs de la gauche ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 6,35% à Sainte-Colombe, contre 24,31% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sainte-Colombe, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,77% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,05% pour Yannick Jadot, 1,34% pour Fabien Roussel et 1,6% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Sainte-Colombe A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très instructif. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Sainte-Colombe. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour prédire 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Sainte-Colombe plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 22,69% contre 29,66% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,75% contre 59,25%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 18,35% au premier tour, contre 33,59% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 65,84% sur l'unique circonscription recouvrant Sainte-Colombe.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Sainte-Colombe Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas percé à l'époque, la liste Bardella glanant 20,44% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 24,31%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Sainte-Colombe Dans les rues de Sainte-Colombe, les élections sont en cours. Avec une population de 1 953 habitants répartis dans 1 245 logements, cette localité présente une densité de 1226 habitants par km². Ses 229 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la localité, 13,09 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,93 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 33,33% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 31,44% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 932,00 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Sainte-Colombe, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - À Sainte-Colombe, quelle participation aux européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, parmi les 756 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Colombe, 47,43% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 50,84% en 2014.

09:30 - Abstention à Sainte-Colombe : que retenir des précédentes élections ? À Sainte-Colombe, l'une des clés du scrutin européen sera immanquablement la participation. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,32% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 77,96% au premier tour, soit 1 210 personnes. En proportion, dans la localité, la participation aux législatives 2022 représentait 50,87% au premier tour. Au deuxième tour, 46,68% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Sainte-Colombe ? La guerre russo-ukrainienne ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont de nature à modifier les décisions que prendront les habitants de Sainte-Colombe (69560).