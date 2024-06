Résultat des européennes à Villedieu-sur-Indre : l'élection 2024 en direct

C'est probalement le choix du locataire de l'Elysée qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté électorale de Villedieu-sur-Indre avait offert un plébiscite à Marine Le Pen à l'issue de l'élection présidentielle de 2022 puisque la patronne du Rassemblement national s'imposait avec 34,77% au 1er round. Nouvelle déflagration au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 54,25%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 25,45% des votes sur place, contre 27,82% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 59,08%.

11:45 - Villedieu-sur-Indre : démographie, élections et perspectives d'avenir

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Villedieu-sur-Indre, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 2 647 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 154 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 593 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,37 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 26,54 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,84% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,02%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 24 429 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Villedieu-sur-Indre, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.