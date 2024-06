En direct

19:28 - Qui va prendre avantage du score de la Nupes à Villepinte ? Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 18,64% à Villepinte, contre 11,44% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Villepinte, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,01% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,03% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,07% pour Yannick Jadot, 1,69% pour Fabien Roussel et 3,53% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Villepinte avant les européennes Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour cette élection européenne 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. En analysant rapidement la progression du Rassemblement national pronostiquée par les sondeurs au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait s'élever à près de 40% à Villepinte. Une estimation qui concorde avec les points déjà conquis par la formation politique dans la zone depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Villepinte ? Le résultat du test démocratique le plus récent peut sembler un précédent intéressant au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un bon démarrage pour le RN à Villepinte. Le parti s'était placé en tête dans la cité avec 29,64% au 1er tour avant un formidable 59,52% au second (Villepinte ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,66% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,17% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,03%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,11%, devant Emmanuel Macron à 40,89%.

12:45 - À Villepinte, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le verdict de 2019 ? 29,66% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 18,64% et Raphaël Glucksmann à 11,44%. Le mouvement eurosceptique s'était arrogé le scrutin avec pas moins de 140 électeurs de Villepinte.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Villepinte : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Villepinte comme partout. Avec ses 1 257 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 78 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans le bourg, 35 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 25,24 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 19,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 47,3% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 883,50 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En somme, à Villepinte, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villepinte ? Au fil des scrutins européens précédents, les 1 284 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 512 inscrits sur les listes électorales à Villepinte, 61,54% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,99% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Participation à Villepinte : quelles perspectives pour les élections européennes ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Villepinte ? La guerre aux portes de l'Europe est capable de pousser les citoyens de Villepinte (11150) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 22,3% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 21,13% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.