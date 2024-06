Résultat des européennes à Bram : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Tendance favorable au Rassemblement à Bram ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Bram. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la ville avec 33,80% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 58,51% au second, lui promettant d'être au sommet à l'échelon municipal sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même récolté un meilleur résultat aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Celle-ci avait accumulé 33,38% au 1er tour et 56,76% au deuxième dans la ville.

12:45 - 33,33% pour Jordan Bardella en 2019 à Bram Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, s'affichait en tête des élections européennes à l'époque. Le mouvement avait cumulé 33,33% des voix, devant Raphaël Glucksmann à 16,89% et Nathalie Loiseau à 16,45%.

11:45 - Analyse socio-économique de Bram : perspectives électorales Quelle influence les électeurs de Bram exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 10,96%. Un salaire moyen mensuel net de 2013,88 euros par mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 397 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,30%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,3%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bram mettent en avant une diversité de qualifications, avec 37,41% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Elections européennes précédentes à Bram : le niveau de participation Au fil des dernières années, les 3 309 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, sur les 1 485 personnes en âge de voter à Bram, 60,12% étaient allées voter. La participation était de 53,69% il y a 10 ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Bram À Bram, le niveau d'abstention constituera un facteur important de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,86% au premier tour. Au deuxième tour, 55,32% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,94% dans la commune. Le taux de participation était de 80,23% au second tour, ce qui représentait 1 997 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.