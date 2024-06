En direct

19:34 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Villers-en-Cauchies convoité à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 16,98% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,66% à Villers-en-Cauchies, contre 13,05% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat à Villers-en-Cauchies pour le RN de Jordan Bardella ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Villers-en-Cauchies semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans la commune. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les derniers chiffres à Villers-en-Cauchies Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un très gros résultat pour le RN à Villers-en-Cauchies. Le parti s'était élevé en tête dans la cité avec 44,03% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 63,04% au second (Villers-en-Cauchies ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 44,89% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,71%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 67,9%, devant Emmanuel Macron à 32,1%.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très tranchée Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Villers-en-Cauchies, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, cumulant 44,99% des votes devant Nathalie Loiseau à 13,05% et Manon Aubry à 8,39%.

11:45 - Les données démographiques de Villers-en-Cauchies révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Villers-en-Cauchies, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 541 logements pour 1 161 habitants, la densité de la ville est de 141 habitants par km². L'existence de 45 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 33 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 24,96 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,85% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 45,23% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 445,52 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Villers-en-Cauchies, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Villers-en-Cauchies Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 48,71% au sein de Villers-en-Cauchies (Nord), à comparer avec une abstention de 58,97% en 2014. Assisterons-nous à une progression de l'abstention des Français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Villers-en-Cauchies À Villers-en-Cauchies, la participation constituera indiscutablement l'une des clés des élections européennes. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 854 personnes en âge de voter dans la commune, 77,84% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 77,75% au premier tour, soit 664 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,08% au premier tour et seulement 42,86% au second tour. La guerre entre la Palestine et Israël pourrait renforcer l'engagement civique des citoyens de Villers-en-Cauchies .