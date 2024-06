Résultat des européennes à Avesnes-le-Sec : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes à Avesnes-le-Sec ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était élevé à 2,3% à Avesnes-le-Sec, contre 13,25% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Avesnes-le-Sec, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,43% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Avesnes-le-Sec, entre les 13,25% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,25% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella à Avesnes-le-Sec lors des européennes ? Législatives mises de côté, la progression du RN semble déjà puissante à Avesnes-le-Sec entre Jordan Bardella en 2019 (40,11%) et Marine Le Pen en 2022 (45,29% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 50% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Avesnes-le-Sec Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Avesnes-le-Sec. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 49,80% au 1er tour et surtout 67,49% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Il a même récolté un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 45,29% au premier tour et 63,93% au 2e dans la cité.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Avesnes-le-Sec Se retourner sur le dernier test semble aussi logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes il y a cinq ans. L'extrême droite enregistrait 40,11% des voix, face à Nathalie Loiseau à 13,25% et Manon Aubry à 9,36%.

11:45 - Avesnes-le-Sec : démographie et socio-économie impactent les européennes Comment la population d'Avesnes-le-Sec peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 142 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,83%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,36%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 516 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,69%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,24%) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Avesnes-le-Sec mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,93% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Avesnes-le-Sec Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Avesnes-le-Sec, 65,86% des habitants avaient participé. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 596 personnes habilitées à participer à une élection à Avesnes-le-Sec avaient pris part au scrutin (soit 55,44%), à comparer avec une participation de 45,45% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Avesnes-le-Sec pour les élections européennes À Avesnes-le-Sec, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des Français cumulée avec les inquiétudes provoquées par le conflit armé entre israélo-palestinien, sont de nature à ramener les électeurs d'Avesnes-le-Sec dans les isoloirs. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 22,06% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 22,61% au second tour. Pour comparer, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.