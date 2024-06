En direct

19:06 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Sarcelles pour ces européennes ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Sarcelles, la Nupes avait en effet obtenu 37,6% des votes si on englobe les 2 circonscriptions de la ville, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 9,94% à Sarcelles, contre 19,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 19,24% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 18,73% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 28,84% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Le Rassemblement national à Sarcelles, un favori aux européennes ? On note que Sarcelles compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,69% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 12,62% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Sarcelles ? Les électeurs de Sarcelles avaient voté pour Marine Le Pen à 12,62% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la patronne du Rassemblement national avec respectivement 47,95% et 18,73% des votes. Le second tour de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 67,87% contre 32,13% pour Le Pen. Avec 9,33%, le RN sera distancé par la suite par les 37,60% des candidats Nupes au premier tour des législatives. Un résultat calculé sur l'ensemble des électeurs, la ville comptant 2 circonscriptions sur son territoire. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Jordan Bardella en première position il y a cinq ans à Sarcelles Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Sarcelles, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, récoltant 19,69% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,24% et Manon Aubry à 11,06%. Ce qui correspond à 1559 bulletins dans la localité.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Sarcelles : ce qu'il faut retenir Dans la ville de Sarcelles, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec 46% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 21,14%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 705 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 24,29% et d'une population immigrée de 33,77% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 8,46% à Sarcelles, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Sarcelles : la mobilisation des électeurs aux européennes Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014. Comment votent généralement les habitants de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 30,73% dans la commune de Sarcelles. Le taux de participation était de 23,04% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Sarcelles : que retenir des précédentes élections ? À Sarcelles, le niveau de participation constituera immanquablement un critère décisif de ce scrutin européen. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement inciter les citoyens de Sarcelles à s'intéresser plus fortement du scrutin. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 64,38% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 55,05% au second tour, ce qui représentait 15 581 personnes. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 30,32% au premier tour. Au second tour, 34,23% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Sarcelles ?