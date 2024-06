En direct

19:08 - À Arnouville, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 6,16% à Arnouville, contre 17,52% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Arnouville, le binôme Nupes avait en effet réuni 27,04% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (7,37% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (11,64% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,83% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat aux européennes d'Arnouville pour les candidats de Bardella ? Le score obtenu par le RN sera très observé au niveau local pour cette élection européenne. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Arnouville semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans la localité. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les électeurs d'Arnouville penchaient pour Macron en 2022 Dans les isoloirs d'Arnouville, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec 20,44%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 33,76% et 21,66% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,86% contre 57,14%. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 19,55%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) rassembleront 30,77% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin très instructif Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait convaincu 26,67% des votes, devant Nathalie Loiseau à 17,52% et Yannick Jadot à 11,64%.

11:45 - Arnouville : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Arnouville est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 14 585 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 1 466 entreprises, Arnouville offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (79,48 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 2 790 résidents étrangers, soit 19,42% de la population, favorise son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 800 € par an, la commune affiche un taux de chômage de 15,09%, annonçant une situation économique instable. À Arnouville, où la jeunesse équivaut à 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - Retour sur la participation lors des européennes à Arnouville Au cours des dernières années, les 14 658 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, au moment des élections européennes, le taux de participation atteignait 40,26% dans la commune d'Arnouville, contre un taux de participation de 34,25% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Arnouville La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 à Arnouville. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à renforcer l'engagement civique des habitants d'Arnouville (95400). Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 69,29% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 64,0% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 909 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 37,41% au premier tour et seulement 39,2% au second tour.