En direct

19:11 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Wavrin fait envie à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 6,34% à Wavrin, contre 19,53% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 à Wavrin, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,62% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Quel résultat à Wavrin pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera un enjeu clé localement pour ces élections du Parlement européen. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Wavrin. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi prédire environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Un avantage pour le RN Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient donné lieu à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Wavrin. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la cité avec 26,23% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 50,98% au second sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,77% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,12% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,12%. Avec 47,53% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,47%.

12:45 - À Wavrin, Jordan Bardella en tête en 2019 Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 879 votants de Wavrin avaient été séduits par la liste Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 29,19% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,53% et Yannick Jadot à 13,55%.

11:45 - Wavrin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des européennes, Wavrin foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 7 773 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 436 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 371 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 18,96 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 5,88 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 29,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1264,42 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Wavrin, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Wavrin : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? L'analyse des scrutins européens passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, 47,31% des inscrits sur les listes électorales de Wavrin avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 57,06% il y a 10 ans. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Wavrin À Wavrin, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera indiscutablement la participation. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 6 126 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,35% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 24,77% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,49% au premier tour. Au second tour, 54,75% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Wavrin ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?