Résultat des européennes à Wignehies : l'élection 2024 en direct

11:45 - Wignehies : quand les données démographiques façonnent les urnes

La démographie et la situation socio-économique de Wignehies façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Dans la ville, 34% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,41% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1886,47 euros/mois, sont souvent révélateurs d'une tension économique locale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,74%) révèle des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (9,67%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Wignehies mettent en avant une diversité de qualifications, avec 12,29% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.