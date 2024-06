En direct

19:10 - À Artigues-près-Bordeaux, quels seront les reports des voix Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 7,45% à Artigues-près-Bordeaux, contre 22,97% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son excellent score lors des élections législatives. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés à Artigues-près-Bordeaux, le binôme Nupes avait en effet réuni 34,94% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Artigues-près-Bordeaux à l'issue des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très analysé. À Artigues-près-Bordeaux, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,86% au terme du vote européen et Marine Le Pen 20,73% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Artigues-près-Bordeaux Ce sont Emmanuel Macron avec 29,58% et Jean-Luc Mélenchon avec 23,27% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022 à Artigues-près-Bordeaux. Marine Le Pen ne récoltait que 20,73%. Le second tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 62,88% contre 37,12% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Artigues-près-Bordeaux, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 34,94%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 20,82%. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Artigues-près-Bordeaux, Nathalie Loiseau en tête en 2019 Regarder en arrière peut aussi sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Avec un score de 20,86%, Jordan Bardella avait été surpassé à l'occasion des élections du Parlement européen à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 22,97% des votes.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Artigues-près-Bordeaux : ce qu'il faut savoir La démographie et le contexte socio-économique d'Artigues-près-Bordeaux façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 10,51% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 1150 hab/km² et 48,56% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Un salaire moyen mensuel net de 2366,3 euros/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2 936 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 6,18% et d'une population immigrée de 9,26% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'instruction à Artigues-près-Bordeaux mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,56% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Artigues-près-Bordeaux : quel était le pourcentage de participation aux précédentes élections européennes ? L'analyse des élections passées permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 45,08% des inscrits sur les listes électorales d'Artigues-près-Bordeaux (Gironde). L'abstention était de 51,48% lors des européennes de 2014. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Artigues-près-Bordeaux : la participation au cœur des préoccupations Le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen à Artigues-près-Bordeaux. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 805 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 18,0% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 22,04% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,75% au premier tour et seulement 51,83% au deuxième tour. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des Français, combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient seraient en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs d'Artigues-près-Bordeaux (33370).