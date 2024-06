Résultat des européennes au Bar-sur-Loup : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le Bar-sur-Loup et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

A mi-chemin des élections européennes, Le Bar-sur-Loup foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 2 947 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 352 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 808 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (71,78 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 258 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 12,47%, Le Bar-sur-Loup se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 961 € par an, la commune vise plus de prospérité. Au Bar-sur-Loup, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.