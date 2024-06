En direct

19:13 - Les électeurs de la coalition de gauche en question La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,01% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,09% aux Achards, contre 28,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national aux Achards, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet pour ces élections, localement, comme dans le reste de la France. Si dans tout le pays, les instituts de sondage chiffrent une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants des Achards plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position aux Achards lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,91%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,8%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 42,72% contre 57,28%. Le RN ratait aussi la première marche aux Achards par la suite, lors des élections des députés, avec 19,54% au premier tour, contre 27,40% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de voix, avec 60,20% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait aux Achards lors des élections européennes précédentes, avec 28,53% des bulletins. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 24,47% dans la commune. Yannick Jadot terminait troisième, avec 11,09%.

11:45 - Les Achards et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Aux Achards, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Le taux de chômage à 6,94% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 564 habitants par km² et 47,64% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Un salaire moyen mensuel net de 2070,58 €/mois souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 874 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (9,22%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,01%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation aux Achards mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,92% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les Achards : retour sur l'abstention aux dernières européennes Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, 1 883 électeurs des Achards (Vendée) avaient pris part au scrutin (soit 50,12%). La participation était de 39,59% lors des élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. Aux Achards, 73,25% des votants avaient voté.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas des Achards L'abstention constituera indéniablement l'une des clés de ces élections européennes 2024 aux Achards. La situation géopolitique actuelle et son impact sur les tarifs des matières premières sont de nature à modifier les décisions que prendront les habitants des Achards. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,82% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 22,44% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.