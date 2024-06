En direct

19:11 - Au Mesnil-Saint-Denis, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires pourraient arriver dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Le candidat de gauche avait obtenu 5,07% au Mesnil-Saint-Denis, contre 34,15% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée au Mesnil-Saint-Denis, le binôme Nupes avait en effet glané 20,14% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (3,14% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (15,24% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,14% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella convoités au Mesnil-Saint-Denis Si on met face à face le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point au Mesnil-Saint-Denis. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour anticiper 21% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable à Hayer au Mesnil-Saint-Denis ? Marine Le Pen terminait loin derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'arrogeant que 12,79% contre 37,07% pour Emmanuel Macron et 16,2% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 74,12% contre 25,88% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 10,97%, alors que les candidats LREM obtiendront 37,69% des voix. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau lors des dernières européennes au Mesnil-Saint-Denis Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des dernières élections européennes au Mesnil-Saint-Denis plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 34,15% des voix, devançant la liste de Yannick Jadot avec 15,24% et François-Xavier Bellamy avec 12,51%.

11:45 - Analyse socio-économique du Mesnil-Saint-Denis : perspectives électorales En pleine campagne électorale européenne, Le Mesnil-Saint-Denis est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 42,02% de cadres pour 6 929 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 465 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 960 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (87,5 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les 300 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,45%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3743,24 €/mois. Pour résumer, au Mesnil-Saint-Denis, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Au Mesnil-Saint-Denis, quelle participation aux européennes ? Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Pendant les européennes 2019, 39,59% des électeurs du Mesnil-Saint-Denis (Yvelines) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 46,19% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections au Mesnil-Saint-Denis La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 au Mesnil-Saint-Denis. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 57,74% au premier tour et seulement 56,68% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 5 346 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,22% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 78,07% au deuxième tour, c'est-à-dire 4 175 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.