En direct

19:11 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à la Verrière ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les points lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. La manne s'avère importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à la Verrière, le binôme Nupes avait en effet enregistré 42,82% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à compléter avec les 54% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 4,37% à la Verrière, contre 17,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella augurent un score élevé à la Verrière Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, La Verrière semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les élections européennes Les habitants de la Verrière avaient accordé à Marine Le Pen 11,53% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la cheffe du RN avec respectivement 50,65% et 20,56% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 27,07% contre 72,93%. Avec 9,19%, le RN sera distancé par la suite par les 42,82% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nupes finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à la Verrière Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était loin de son score national aux élections européennes localement. La tête de liste RN se classait troisième, avec 14,96%, derrière Nathalie Loiseau avec 17,47% et Benoît Hamon avec 17,29%.

11:45 - Le poids démographique et économique de la Verrière aux européennes A la mi-journée des élections européennes, La Verrière foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 6 183 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 350 entreprises, La Verrière permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 22,9 % des résidents sont des enfants, et 17,26 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les 1 242 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2236,48 € par mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 15,88%, synonyme d'une situation économique précaire. À la Verrière, où les moins de 30 ans correspondent à 44% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - La Verrière : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 62,32% des personnes aptes à participer à une élection à la Verrière avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 69,93% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À la Verrière, 73,4% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à la Verrière Le niveau de participation constituera immanquablement un facteur important de ces européennes 2024 à la Verrière. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,56% au premier tour. Au deuxième tour, 57,95% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à la Verrière ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 40,8% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 30,78% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.