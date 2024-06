Résultat des européennes à Lévis-Saint-Nom : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Lévis-Saint-Nom avant les européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera un enseignement majeur pour cette européenne au niveau local, comme dans le reste du pays. À Lévis-Saint-Nom, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 15,74% lors du vote européen et Marine Le Pen 14,85% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Lévis-Saint-Nom ? Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 14,85% contre 35,34% pour Emmanuel Macron et 16,07% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 70,88% contre 29,12% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 11,05%, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 43,29% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme La République en Marche finalement vainqueur localement.

12:45 - À Lévis-Saint-Nom, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était deux fois défait aux européennes de l'époque localement. Il achevait l'élection troisième, avec 15,74%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 32,37% et Yannick Jadot avec 18,14%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Lévis-Saint-Nom et leurs implications électorales Comment la population de Lévis-Saint-Nom peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 18,27% des résidents sont des enfants, et 29,43% ont 60 ans et plus. Le pourcentage important de cadres, représentant 48,37%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,31%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (3,79%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,62%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lévis-Saint-Nom, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Lévis-Saint-Nom : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Au moment des dernières élections européennes, 39,81% des électeurs de Lévis-Saint-Nom (Yvelines) avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 47,37% lors des élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Lévis-Saint-Nom : l'abstention en question L'un des critères clés de ces européennes 2024 sera indiscutablement le taux de participation à Lévis-Saint-Nom. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à pousser les citoyens de Lévis-Saint-Nom à ne pas rester chez eux. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 335 personnes en âge de voter au sein de la ville, 78,2% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 81,95% au premier tour, c'est-à-dire 1 094 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,77% au premier tour. Au deuxième tour, 55,38% des électeurs se sont déplacés.