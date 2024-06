Résultat des européennes au Prêcheur : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite au Prêcheur ? Le nombre d'électeurs glanés par le RN sera le grand sujet pour cette élection européenne 2024, à l'échelle locale. Si au niveau national, les instituts de sondage annoncent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 26% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les inscrits du Prêcheur plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,96% contre 57,06% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle s'imposera finalement au second avec 68,77% contre 31,23% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Prêcheur quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 0,69% au premier tour, contre 95,83% pour le binôme Régionaliste. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - 36,78% pour Yannick Jadot lors des élections européennes 2019 au Prêcheur Se retourner sur le dernier test apparait encore comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Yannick Jadot gagnait au Prêcheur lors des élections européennes il y a cinq ans, avec 36,78%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 16,09% des voix.

11:45 - Le Prêcheur et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux Les facteurs démographiques et socio-économiques du Prêcheur mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections européennes. Dans le bourg, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 11,93% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec ses 10,36% d'agriculteurs pour 1 377 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (51,22%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (24,54%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction au Prêcheur mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 59,16% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes au Prêcheur L'analyse des résultats des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 13,34% dans la commune du Prêcheur. Le taux de participation était de 11,26% lors des européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,28%. Au Prêcheur, 59,13% des votants avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes au Prêcheur L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention au Prêcheur. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 62,15% dans la commune, à comparer avec une abstention de 59,05% au second tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. Les études indiquent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ?