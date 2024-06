En direct

19:15 - Les votes de la coalition de gauche font envie La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La Nupes était absente aux législatives à Saint-Pierre. C'est un ticket Régionaliste qui s'y imposait au premier tour, avec 65,57% des votes. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Régionaliste qui l'emportait.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Saint-Pierre ? Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera l'enseignement majeur pour ces élections européennes localement, comme dans le reste du pays. À Saint-Pierre, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,78% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 15,82% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Saint-Pierre Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 15,82% contre 19,97% pour Emmanuel Macron et 51,68% pour Jean-Luc Mélenchon. En remontant à 64,31%, elle remportait finalement l'élection, devant le locataire de l'Elysée à 35,69% au second tour. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 6,08%, alors que les candidats Régionaliste obtiendront 65,57% des voix. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 à Saint-Pierre Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 139 électeurs de Saint-Pierre avaient été séduits par la liste RN à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait séduit 24,78% des votes contre Nathalie Loiseau à 22,82% et Nathalie Arthaud à 11,59%.

11:45 - Saint-Pierre : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Dans la commune de Saint-Pierre, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 27,55% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 40,06% de population active et une densité de population de 107 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Un revenu moyen par foyer fiscal de 13 712 euros/an peut être symptomatique de disparités socio-économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (10,59%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (21,04%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Pierre mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,33% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des dernières européennes à Saint-Pierre Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Saint-Pierre, 65,34% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des dernières années, les 4 141 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, 83,5% des personnes habilitées à voter à Saint-Pierre avaient déserté les urnes, contre une abstention de 89,83% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Pierre : les européennes débutent Le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des critères clés de ce scrutin européen à Saint-Pierre. Les populations des grandes et moyennes communes votent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 44,89% au niveau de la ville, à comparer avec une participation de 41,99% au premier tour, ce qui représentait 1 577 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.