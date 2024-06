En direct

19:16 - Quelles sont les options de reports pour les voix de la Nupes à Saint-Étienne-lès-Remiremont ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 19,67% des bulletins dans la localité. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 5,34% à Saint-Étienne-lès-Remiremont, contre 21,15% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Saint-Étienne-lès-Remiremont ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes sera très instructif. À Saint-Étienne-lès-Remiremont, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,34% lors du vote européen et Marine Le Pen 27,6% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte La cité de Saint-Étienne-lès-Remiremont avait servi un gros avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022. La cheffe de file de l'ancien FN prenait la tête avec 27,6% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,26% contre 51,74%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 18,55% des suffrages sur place, contre 45,92% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 75,53%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Saint-Étienne-lès-Remiremont, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, l'avait emporté, avec 27,34% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 21,15% et Yannick Jadot à 11,23%. C'étaient alors 353 votants qui l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Étienne-lès-Remiremont révèlent les tendances électorales La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Étienne-lès-Remiremont contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 31% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 15,17%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (57,84%) met en avant le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (80,57%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 360 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,97%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,19%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Étienne-lès-Remiremont mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,89% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Saint-Étienne-lès-Remiremont Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014. L'analyse des consultations politiques précédentes est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette localité. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, 49,71% des personnes en âge de voter à Saint-Étienne-lès-Remiremont avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 54,38% en 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Saint-Étienne-lès-Remiremont À Saint-Étienne-lès-Remiremont, le taux de participation sera l'un des critères clés du scrutin européen. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à impacter la participation à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 25,29% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 24,26% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,74% au premier tour. Au second tour, 53,97% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.