19:24 - Que vont choisir les supporters de la Nupes au Val-Saint-Père ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 6,7% au Val-Saint-Père, contre 29,91% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives au Val-Saint-Père, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,16% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national au Val-Saint-Père avant les européennes ? Si au niveau national, les sondages d'opinion chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 30% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a pour l'instant pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 au Val-Saint-Père Ce sont Emmanuel Macron avec 37,64% et Jean-Luc Mélenchon avec 19,59% qui remportaient le premier tour de la présidentielle il y a deux ans au Val-Saint-Père. Marine Le Pen ne récoltait pour sa part que 18,97%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,21% contre 70,79%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 16,18%, alors que les candidats LREM rassembleront 42,58% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Finalement vainqueur localement.

12:45 - Au Val-Saint-Père, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes au Val-Saint-Père était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,91% des voix, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,97% et Jordan Bardella avec 15,63%.

11:45 - Comprendre l'électorat du Val-Saint-Père : un regard sur la démographie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques du Val-Saint-Père révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des européennes. La pyramide démographique peut agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 16,49% des résidents sont des enfants, et 10,34% ont 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 39 069 € par an souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 903 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (6,5%) et le nombre de résidences HLM (1,53% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction au Val-Saint-Père mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,68% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes au Val-Saint-Père L'analyse des résultats des précédentes élections permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 44,69% dans la commune du Val-Saint-Père. Le taux d'abstention était de 50,83% il y a dix ans. L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter au Val-Saint-Père pour les européennes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes au Val-Saint-Père ? En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,68% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 20,2% au deuxième tour. En comparaison, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Le conflit armé israélo-palestinien serait capable de pousser les citoyens du Val-Saint-Père à s'intéresser plus fortement de l'élection.