Résultat des européennes à Morainvilliers : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Morainvilliers : un éclairage démographique

Quelle influence la population de Morainvilliers exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,85%. Le pourcentage important de cadres, représentant 46,26%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,74% et d'une population immigrée de 10,23% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,17% à Morainvilliers, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.