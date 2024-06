Résultat des européennes à Chitenay : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Chitenay, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre incertitude qui entoure ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,32% des bulletins dans la commune. Une somme à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,42% à Chitenay, contre 22,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Chitenay avant les européennes Les intentions de vote dessinent une liste RN à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des dernières européennes. Logiquement, cette tendance doit l'approcher de 34% à Chitenay, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le RN n'a en fait enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les inscrits de Chitenay plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Le résultat du test démocratique le plus récent est un élément précieux au moment de l'élection en cours. Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un excellent score pour le Rassemblement national à Chitenay. Ce dernier était arrivé en tête dans la localité avec 27,48% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! (Chitenay ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait engrangé 27,07% au premier tour et 42,51% au deuxième dans la cité.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Chitenay en 2019 ? Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore une fois logique au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui s'était affichée en tête des élections européennes il y a cinq ans à Chitenay, avec 24,28% des votes devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,08% suivie par Yannick Jadot avec 16,11%.

11:45 - Chitenay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La structure démographique et socio-économique de Chitenay définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections européennes. Avec 43,67% de population active et une densité de population de 67 hab/km², ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 6,6% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (14,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 451 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,71%) et le nombre de résidences HLM (0,41% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Chitenay mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,44% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Chitenay Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des précédents scrutins européens. A l'occasion des européennes de 2019, sur les 479 inscrits sur les listes électorales à Chitenay, 54,37% avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 45,98% en 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2019, le taux de participation aux élections européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Chitenay : l'abstention au cœur des préoccupations À Chitenay, la participation sera indiscutablement l'une des clés des européennes 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 927 personnes en âge de voter dans la commune, 22,03% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 21,9% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,92% au premier tour et seulement 51,58% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Chitenay cette année ? La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit entre israélo-palestinien, pourraient de faire augmenter le taux de participation à Chitenay.